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  3. Yasak Elma 102. Bölüm fragmanı yayınlandı! | Yıldız, Çağatay ve Cansu'yu aynı evde yakalıyor!

Yasak Elma 102. Bölüm fragmanı yayınlandı! | Yıldız, Çağatay ve Cansu'yu aynı evde yakalıyor!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Yasak Elma 102. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Çağatay ve Cansu'yu aynı evde basan Yıldız, Çağatay'ı terk ederken Cansu ise öfkelenip herkese tehditler yağdırır. Zehra, Şahika'yı saldırgandan kurtarırken olay yerine gelen Hasan Ali olanlar karşısında şaşkınlığa uğrar.

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15 Mart 2021 Pazartesi 10:05
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