Çukur 4. sezon 28. bölüm fragmanı yayınlandı! | Yamaç, kızına kavuşluyor!
Herkesin ilgiyle izlenen Çukur 4. sezon 28. bölüm fragman yayınlandı. Fragmanda kızıyla vakit geçiren Yamaç'ın mutlu halleri ekrana yansırken Efsun'u ise olanlar karşısında sakinleştirmeye çalışır.
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Camdaki kız ilk fragmanı yayınladı!
15 Mart 2021 Pazartesi 09:56
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