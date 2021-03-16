Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 186. Bölüm fragmanı yayınlandı! | Hamdi İlyas'ın ölmesini istiyor!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 186. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Hızır, Alpaslan'a sevgisini ve güvenini gösterirken İlyas ve Behzat da masadaki herkesi yok etmek için planlar yapıyor.