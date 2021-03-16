Doğduğun Ev Kaderindir 36. bölüm fragmanı yayınlandı! | Mehdi'ye büyük gözdağı!

Herkesin ilgiyle izlediği Doğduğun Ev Kaderindir 36. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Zeynep'e aşkını masalla anlatan Barış, Zeynep'e sarılırken Mehdi ise ablasının uyarısını dikkate almayarak kimsenin ondan korkmadığı söyler. Barış ve Zeynep Benal'i bulurken Mehdi ise hapishane ziyaretinde tehdit edilir.