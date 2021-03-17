Alev Alev 19. bölüm fragmanı yayınlandı! | Çelebi'den Cemre'ye tehditkar sözler!
Herkes tarafından ilgiyle izlenen Alev Alev 19. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Cemre doğruları yaptığı gerekçesiyle desteklenirken Rüya ise geçmişten gelen kadınla konuşan Cihangir'i görür. Ali, Çiçek ile İskender'i kıskanırken Çelebi ise Cemre'yi tehdit eder.
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17 Mart 2021 Çarşamba 09:06
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