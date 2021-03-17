Mucize Doktor 54. bölüm fragmanı yayınlandı! | Ali Vefa'ya bıçaklı saldırı!

Herkesin ilgiyle izlediği Mucize Doktor 54. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda bir kadının Nazlı'ya saldırdığını duyan Ali, Nazlı'yı bulmaya çalışırken Vuslat ise yakınını Ali Vefa'nın gözetimine bırakma ister. Ferman hastanın fişini çekmek için Vuslat ile konuşurken Ali asansörde saldırgan kadınla karşılaşır.