Ramo 36. bölüm fragmanı yayınlandı! | Ramo, Sibel'e Gizem konusuyla ilgili hesap veriyor!

Herkesin ilgiyle izlediği Ramo 36. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Sibel, Gizem ile olan gerçeği Nehir'den öğrenip Ramo'ya hesap sorarken Kudret ise Ramo'yu güvenini sarsmaması için tehdit etmektedir. Çamaşır makinelerinin içinde yapılacak sevkiyatta ise izleyici tarafından neler olacağı merak edilmektedir.