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  3. Hekimoğlu 42. bölüm fragmanı yayınlandı! | Ateş uçakta vaka çözme peşinde!

Hekimoğlu 42. bölüm fragmanı yayınlandı! | Ateş uçakta vaka çözme peşinde!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Hekimoğlu 42. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda ekip, uçak yolculuğuna çıkan Ateş Hekimoğlu'na çözmesi için bir vaka önerir. Vakayı çözmeye çalışan Ateş ise yolculardan yeni bir ekip oluşturarak olaya el atar.

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17 Mart 2021 Çarşamba 12:29
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