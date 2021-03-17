Teşkilat 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Ekip, Berlin'deki operasyonda zamana karşı yarışıyor!
TRT1'in ilgiyle izlenen dizisi Teşkilat 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Serkan'ın ekibin lideri olarak katıldığı yeni görevde Mete Bey ekibi toparlaması için Zehra'yı görevlendirir. Berlin'e giden ekibin operasyonu tamamlaması için 36 saati vardır.
Sen Çal Kapımı 36. bölüm fragmanı yayınlandı! | Selin'den Eda'ya hamilelik itirafı!
Ramo 36. bölüm fragmanı yayınlandı! | Ramo, Sibel'e Gizem konusuyla ilgili hesap veriyor!
Alev Alev 19. bölüm fragmanı yayınlandı! | Çelebi'den Cemre'ye tehditkar sözler!
Mucize Doktor 54. bölüm fragmanı yayınlandı! | Ali Vefa'ya bıçaklı saldırı!
17 Mart 2021 Çarşamba 11:11
Benzer Videolar