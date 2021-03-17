Teşkilat 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Ekip, Berlin'deki operasyonda zamana karşı yarışıyor!

TRT1'in ilgiyle izlenen dizisi Teşkilat 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Serkan'ın ekibin lideri olarak katıldığı yeni görevde Mete Bey ekibi toparlaması için Zehra'yı görevlendirir. Berlin'e giden ekibin operasyonu tamamlaması için 36 saati vardır.