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  3. Hercai 64. bölüm fragmanı yayınlandı! | Miran, Azize Aslanbey ile dertleşiyor!

Hercai 64. bölüm fragmanı yayınlandı! | Miran, Azize Aslanbey ile dertleşiyor!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Hercai 64. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Reyyan'ın öleceği haberinin ardından babaannesi Azize Aslanbey'in kapısını çalan Miran'ın gözü yaşlı şekilde babaannesiyle dertleşir.

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18 Mart 2021 Perşembe 09:30
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