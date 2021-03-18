Hercai 64. bölüm fragmanı yayınlandı! | Miran, Azize Aslanbey ile dertleşiyor!
Herkes tarafından ilgiyle izlenen Hercai 64. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Reyyan'ın öleceği haberinin ardından babaannesi Azize Aslanbey'in kapısını çalan Miran'ın gözü yaşlı şekilde babaannesiyle dertleşir.
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18 Mart 2021 Perşembe 09:30
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