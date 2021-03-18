Kuruluş Osman 51. bölüm fragmanı yayınlandı! | Osman Bey'den yeni savaş çağrısı!
Herkes tarafından ilgiyle izlenen Kuruluş Osman 51. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda düşmana karşı savaş açan Osman Bey, savaş için tüm obalara haber verilmesini ve onlardan askeri destek yollamalarını istemektedir.
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18 Mart 2021 Perşembe 10:22
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