Çukur 4. sezon 29. bölüm fragmanı yayınlandı! | Yamaç'l ile Vartolu karşı karşıya!
Herkesin ilgiyle izlenen Çukur 4. sezon 29. bölüm fragman yayınlandı. Fragmanda Aliço'nun evini almak geri isteyen Cumali, mekanda kavgaya girişirken Amca ise Vartolu'ya can yakma sözünü bozacağını söyler. Yamaç'ın rahat durmasını isteyen Vartolu, Yamaç'a ''Sonuçlarına katlanırsın!'' diyerek gözdağı verir.
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22 Mart 2021 Pazartesi 08:52
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