Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 187. Bölüm fragmanı yayınlandı! | Ceylan ile Hızır arasında gerilim!
Herkes tarafından ilgiyle izlenen Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 187. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda aileye yapmak istediği operasyonu anlatan Ceylan krize yol açarken Hızır'ın "Sana 'Bu ailenin direği ol' dedim. 'Reisi ol' demedim" sözleri fragmana damga vuruyor.
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22 Mart 2021 Pazartesi 08:58
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