Mucize Doktor 55. bölüm fragmanı yayınlandı! | Asker konvoyunda büyük kaza!

Herkesin ilgiyle izlediği Mucize Doktor 55. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda ekip, asker konvoyunda yaşanan zincirleme kazaya müdahale ederken Ali Vefa ise kayıp olan Ferman hocayı aramaya başlar. Ferman'ın ise eli düşme sonucu yaralanmıştır.