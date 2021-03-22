Kuzey Yıldızı İlk Aşk 57. bölüm fragmanı yayınlandı! | Halil İbrahim ve Mete'den büyük rekabet!
Herkesin ilgiyle izlediği Kuzey Yıldızı İlk Aşk 57. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Kuzey Yıldız'ı kaçırıp yola çıkarken Gökçe ve Mine ise ortalığı karıştırıyor. Yıldız, Kuzey'den kaçmaya devam ederken Halil İbrahim ve Mete'nin ise Feride ile olan kıyasıya rekabeti sürüyor.
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22 Mart 2021 Pazartesi 11:33
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