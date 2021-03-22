Teşkilat 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Serdar, Nazilerle savaşıyor!
TRT1'in ilgiyle izlenen dizisi Teşkilat 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Serdar, Nazilerden ailesinin intikamını almak için harekete geçerken ekip ise Serdar'a kendi kişisel hesabını kapatmak için gelmediklerini söylüyor. Hulki ise bir bilardo salonunda ırkçılarla kavga etmesi dizide heyecanı yükseltiyor.
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22 Mart 2021 Pazartesi 14:36
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