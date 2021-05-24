24 Mayıs 2021 Pazartesi FOX TV Yayın Akışı |Masumiyet Final bölümü ile FOX TV'de

24 Mayıs 2021 Pazartesi FOX TV yayın akışı nedir? FOX TV'de hangi dizi ve programlar var? Güne İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat başlarken öğenTemizlik Benim İşimi ekranlarda olacak. Akşam kuşağında ise Masumiyet final bölümüyle FOX TV'de...

24 MAYIS 2021 PAZARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI

08.00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13.00 Refika ile Öze Dönüş

14.00 Temizlik Benim İşim

16.00 Zuhal Topal'la Sofrada

19.00 Fox Ana Haber

20.00 Masumiyet