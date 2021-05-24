24 Mayıs 2021 Pazartesi FOX TV Yayın Akışı |Masumiyet Final bölümü ile FOX TV'de
24 Mayıs 2021 Pazartesi FOX TV yayın akışı araştırılıyor. FOX TV güne İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat ile başlarken. Akşam kuşağında ise Masumiyet final bölümüyle ekranlara veda ediyor. İşte 24 Mayıs 2021 Pazartesi FOX TV Yayın Akışı...
24 Mayıs 2021 Pazartesi FOX TV yayın akışı nedir? FOX TV'de hangi dizi ve programlar var? Güne İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat başlarken öğenTemizlik Benim İşimi ekranlarda olacak. Akşam kuşağında ise Masumiyet final bölümüyle FOX TV'de...
24 MAYIS 2021 PAZARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI
08.00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13.00 Refika ile Öze Dönüş
14.00 Temizlik Benim İşim
16.00 Zuhal Topal'la Sofrada
19.00 Fox Ana Haber
20.00 Masumiyet