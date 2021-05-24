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  3. 24 Mayıs 2021 Pazartesi Kanal D Yayın Akışı |Şarkılar Bizi Söyler Kanal D'de

24 Mayıs 2021 Pazartesi Kanal D Yayın Akışı |Şarkılar Bizi Söyler Kanal D'de

24 Mayıs 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı araştırılıyor. Gündüz kuşağında 09.00'da Neler Oluyor Hayatta?Pazar programı yayınlanacak. 20.00'da ise Şarkılar Bizi Söyler Kanal D'de...

24 Mayıs 2021 Pazartesi Kanal D Yayın Akışı |Şarkılar Bizi Söyler Kanal D'de

24 Mayıs 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı nedir? Bugün Kanal D'de hangi programlar ve diziler var?09.00'da Neler Oluyor Hayatta? programı yayınlanırken gündüz kuşağında sevilen yarışma Gelinim Mutfakta ekranda olacak. Akşam ise sevilen program Şarkılar Bizi Söyler izleyiciyle buluşacak. İşte 24 Mayıs 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı...

24 Mayıs 2021 Pazartesi Kanal D Yayın Akışı |Şarkılar Bizi Söyler Kanal D'de

24 MAYIS 2021 PAZARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 Sihirli Annem

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

13.15 Gelinim Mutfakta

16.00 Aşk-ı Memnu

18.45 Kanal D Ana Haber

20.00 Şarkılar Bizi Söyler

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