24 Mayıs 2021 Pazartesi Kanal D Yayın Akışı |Şarkılar Bizi Söyler Kanal D'de
24 Mayıs 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı araştırılıyor. Gündüz kuşağında 09.00'da Neler Oluyor Hayatta?Pazar programı yayınlanacak. 20.00'da ise Şarkılar Bizi Söyler Kanal D'de...
24 Mayıs 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı nedir? Bugün Kanal D'de hangi programlar ve diziler var?09.00'da Neler Oluyor Hayatta? programı yayınlanırken gündüz kuşağında sevilen yarışma Gelinim Mutfakta ekranda olacak. Akşam ise sevilen program Şarkılar Bizi Söyler izleyiciyle buluşacak. İşte 24 Mayıs 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı...
24 MAYIS 2021 PAZARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 Sihirli Annem
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
13.15 Gelinim Mutfakta
16.00 Aşk-ı Memnu
18.45 Kanal D Ana Haber
20.00 Şarkılar Bizi Söyler