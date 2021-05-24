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24 Mayıs 2021 Pazartesi TV8 Yayın Akışı |Survivor 2021 TV8'de

Ekranların en çok izlenen kanalı TV8'in yayın akışı merak ediliyor. TV8 güne Oynat Bakalım ile başlayıp izleyenleri ekrana çıkan videolarla eğlendirirken akşam ise merakla kazananın hangi takımın olacağı beklenen yarışma programı Survior 2021 yer alacak. İşte 24 Mayıs 2021 Pazartesi TV8 Yayın Akışı...

24 Mayıs 2021 Pazartesi TV8 Yayın Akışı |Survivor 2021 TV8'de

23 Mayıs 2021 Pazartesi TV8 yayın akışı nedir? TV8'de bugün hangi dizi ve programlar var? 06.30 Oynat Bakalım programı var. 13.45'te ise sevilen yarışma programı Doya Doya Moda All Star yer alırken akşam ise heyecanla izlenen fenomen yarışma Survivor 2021 TV8'de. İşte 24 Mayıs 2021 Pazartesi TV8 Yayın Akışı...24 Mayıs 2021 Pazartesi TV8 Yayın Akışı |Survivor 2021 TV8'de

24 MAYIS 2021 PAZARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI 

06.30 Oynat Bakalım

07.15 8’de Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

09.30 Survivor

13.45 Doya Doya Moda

17.45 Survivor Panaroma

20.00 Survivor

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