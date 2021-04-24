24 Nisan 2021 Cumartesi ATV Yayın Akışı |Kardeşlerim yeni bölümüyle ATV'de

ATV 23 Nisan 2021 Cumartesi Akışı nedir? Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? Bugün ATV'de gündüz kuşağında yabancı sinema "Sihirli Kızlar" ekranlarda olacak. Akşam kuşağında ise sevilen dizi "Kardeşlerim" seyircilerle buluşacak.

ATV 24 NİSAN 2021 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Sihirli Kızlar (Yabancı sinema)

12:00 Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz

15:30 Kuruluş Osman

19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber

19:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:20 Kardeşlerim

KARDEŞLERİM SON BÖLÜM ÖZETİ

Orhan hastaneye kaldırılmıştır ve durumu kritiktir. Şengül kocasını kaybetmekten korkmaktadır. Olayların suçunu çocuklara atar ve onları evden kovar. Sokakta yalnız kalan çocuklar amcalarına bir şey olmasından korkmaktadır. En sonunda İstanbul'u terk etmeye karar verirler. Bu esnada Akif, Berk'i kurtarmak için plan yapmaktadır. Ömer ile görüşmeye karar verir. Ömer'in kararı kardeşlerinin kaderini belirleyecektir.

(ATV)