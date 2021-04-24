24 Nisan 2021 Cumartesi ATV Yayın Akışı |Kardeşlerim yeni bölümüyle ATV'de
24 Nisan 2021 Cumartesi ATV yayın akışını haberimizde sizler için derledik. Gündüz kuşağında "Sihirli Kızlar" ekranlarda olacak. Akşam kuşağında ise Kardeşlerim yeni bölümüyle ATV'de olacak. Detaylar haberimizde...
ATV 23 Nisan 2021 Cumartesi Akışı nedir? Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? Bugün ATV'de gündüz kuşağında yabancı sinema "Sihirli Kızlar" ekranlarda olacak. Akşam kuşağında ise sevilen dizi "Kardeşlerim" seyircilerle buluşacak.
ATV 24 NİSAN 2021 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Sihirli Kızlar (Yabancı sinema)
12:00 Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz
15:30 Kuruluş Osman
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
19:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
20:20 Kardeşlerim
KARDEŞLERİM SON BÖLÜM ÖZETİ
Orhan hastaneye kaldırılmıştır ve durumu kritiktir. Şengül kocasını kaybetmekten korkmaktadır. Olayların suçunu çocuklara atar ve onları evden kovar. Sokakta yalnız kalan çocuklar amcalarına bir şey olmasından korkmaktadır. En sonunda İstanbul'u terk etmeye karar verirler. Bu esnada Akif, Berk'i kurtarmak için plan yapmaktadır. Ömer ile görüşmeye karar verir. Ömer'in kararı kardeşlerinin kaderini belirleyecektir.
(ATV)