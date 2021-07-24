24 Temmuz 2021 Cumartesi Show TV yayın akışı | Güldür Güldür Show tekrar bölümleriyle Show TV'de
Ekranların sevilen kanalları arasında olan Show TV'de bugün ne olduğu merakla araştırılıyor. Güne Kalp Atışı dizisi ile başlayan kanalda akşam şahane skeçleriyle izleyiciyi ekrana kilitleyen Güldür Güldür Show'un tekrar bölümleri yayınlanıyor. İşte 24 Temmuz 2021 Cumartesi Show TV yayın akışı...
Show TV'de bugün hangi dizi ve programlar var? sorusunun yanıtını arayanlar için 24 Temmuz 2021 Cumartesi Show TV yayın akışına haberimizde yer verdik. 10.00'da Cumartesi Sürprizi ekrana gelirken hemen ardından Bir Şansım Olsa yayınlanıyor. Akşam ise Güldür Güldür Show tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor...
24 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Kalp Atışı
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Yalancı Yarim
16.30 Sahte Kabadayı
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show