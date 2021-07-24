24 Temmuz 2021 Cumartesi Show TV yayın akışı | Güldür Güldür Show tekrar bölümleriyle Show TV'de

Show TV'de bugün hangi dizi ve programlar var? sorusunun yanıtını arayanlar için 24 Temmuz 2021 Cumartesi Show TV yayın akışına haberimizde yer verdik. 10.00'da Cumartesi Sürprizi ekrana gelirken hemen ardından Bir Şansım Olsa yayınlanıyor. Akşam ise Güldür Güldür Show tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor...

24 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kalp Atışı

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Yalancı Yarim

16.30 Sahte Kabadayı

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show