25 Ağustos 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı | Dünya Hali yeni bölümüyle TRT 1'de
TRT 1'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Kalk gidelim ile güne başlayan TRT 1 akşam Seneye Bu Zamanlar'ı ekrana veriyor. İşte 25 Ağustos 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı...
TRT 1'de bugün ne var? 07:20'de Kalk Gidelim ekranda olurken hemen ardından Dünya Hali izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise Seneye Bu Zamanlar yeni bölümüyle TRT 1 ekranındaki yerini alıyor. İşte 25 Ağustos 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı...
25 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:05 Tövbeler Olsun (Altyazılı)
07:20 Kalk Gidelim
10:40 Dünya Hali (Altyazılı)
11:50 Benim Adım Melek (Altyazılı)
15:15 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Seneye Bu Zamanlar
22:30 Dünya Hali (Altyazılı)
23:50 Türk Sineması "Osmanlı Subayı"