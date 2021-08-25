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  3. 25 Ağustos 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı | Dünya Hali yeni bölümüyle TRT 1'de

25 Ağustos 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı | Dünya Hali yeni bölümüyle TRT 1'de

TRT 1'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Kalk gidelim ile güne başlayan TRT 1 akşam Seneye Bu Zamanlar'ı ekrana veriyor. İşte 25 Ağustos 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı...

25 Ağustos 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı | Dünya Hali yeni bölümüyle TRT 1'de

TRT 1'de bugün ne var? 07:20'de Kalk Gidelim ekranda olurken hemen ardından Dünya Hali izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise Seneye Bu Zamanlar yeni bölümüyle TRT 1 ekranındaki yerini alıyor. İşte 25 Ağustos 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı...

25 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:05 Tövbeler Olsun (Altyazılı)

07:20 Kalk Gidelim

10:40 Dünya Hali (Altyazılı)

11:50 Benim Adım Melek (Altyazılı)

15:15 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Seneye Bu Zamanlar

22:30 Dünya Hali (Altyazılı)

23:50 Türk Sineması "Osmanlı Subayı"

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