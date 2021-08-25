25 Ağustos 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı | Dünya Hali yeni bölümüyle TRT 1'de TRT 1'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Kalk gidelim ile güne başlayan TRT 1 akşam Seneye Bu Zamanlar'ı ekrana veriyor. İşte 25 Ağustos 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı...

TRT 1'de bugün ne var? 07:20'de Kalk Gidelim ekranda olurken hemen ardından Dünya Hali izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise Seneye Bu Zamanlar yeni bölümüyle TRT 1 ekranındaki yerini alıyor. İşte 25 Ağustos 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı... 25 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA TRT 1 YAYIN AKIŞI 05:05 Tövbeler Olsun (Altyazılı) 07:20 Kalk Gidelim 10:40 Dünya Hali (Altyazılı) 11:50 Benim Adım Melek (Altyazılı) 15:15 Masumlar Apartmanı (Altyazılı) 19:00 Ana Haber (Canlı) 19:55 Doğrusu Ne? 20:00 Seneye Bu Zamanlar 22:30 Dünya Hali (Altyazılı) 23:50 Türk Sineması "Osmanlı Subayı" trt1yayın akışı