25 Eylül 2021 Cumartesi FOX TV yayın akışı | Son Yaz yeni bölümüyle FOX TV'de
Fox TV'de bugün ne var? Güne Çalar Saat Hafta Sonu ile başlayan kanalda akşam sevilen dizi Son Yaz yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte 25 Eylül 2021 Cumartesi FOX TV yayın akışı...
Ekranların en çok izlenen kanallarından olan FOX TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Gündüz kuşağında Kamera Arkası yayınlanırken hemen ardından sevilen dizi Aşk Mantık İntikam tekrar bölümüyle ekrana geliyor. Akşam ise heyecanla beklenen Son Yaz yeni bölümüyle kanalda yer alıyor. İşte 25 Eylül 2021 Cumartesi FOX TV yayın akışı...
25 EYLÜL 2021 CUMARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Kamera Arkası
13:00 Aşk Mantık İntikam
14:30Son Yaz
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Son Yaz