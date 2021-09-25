Bolu'nun en işlek caddesindeki tabela ortalığı karıştırdı!Babai ne demek, TDK'ya göre Babai kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Haluk Levent'ten ev ve yurt sıkıntısı yaşayan öğrencilere mükemmel jest!25 Eylül 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı |Yerli Sinema: Düğün Dernek 2: Sünnet STAR'da25 Eylül 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?25 Eylül 2021 Cumartesi ATV yayın akışı | Kardeşlerim yeni bölümüyle ATV'deSon dakika | Ticaret Bakanı Mehmet Muş talimat verdi: 5 büyük zincir market için müfettiş görevlendirildiAnkara'da taciz şüphelisi avukattan skandal savunma! 'Rızaları vardı'25 Eylül 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı | Şarkılar Bizi Söyler Kanal D'de25 Eylül 2021 Cumartesi FOX TV yayın akışı | Son Yaz yeni bölümüyle FOX TV'de
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. 25 Eylül 2021 Cumartesi FOX TV yayın akışı | Son Yaz yeni bölümüyle FOX TV'de

25 Eylül 2021 Cumartesi FOX TV yayın akışı | Son Yaz yeni bölümüyle FOX TV'de

Fox TV'de bugün ne var? Güne Çalar Saat Hafta Sonu ile başlayan kanalda akşam sevilen dizi Son Yaz yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte 25 Eylül 2021 Cumartesi FOX TV yayın akışı...

25 Eylül 2021 Cumartesi FOX TV yayın akışı | Son Yaz yeni bölümüyle FOX TV'de

Ekranların en çok izlenen kanallarından olan FOX TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Gündüz kuşağında Kamera Arkası yayınlanırken hemen ardından sevilen dizi Aşk Mantık İntikam tekrar bölümüyle ekrana geliyor. Akşam ise heyecanla beklenen Son Yaz yeni bölümüyle kanalda yer alıyor. İşte  25 Eylül 2021 Cumartesi FOX TV yayın akışı...

25 EYLÜL 2021 CUMARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Kamera Arkası

13:00 Aşk Mantık İntikam

14:30Son Yaz

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Son Yaz

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT