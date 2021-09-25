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25 Eylül 2021 Cumartesi Show TV yayın akışı | Güldür Güldür Show Tekrar bölümüyle Show TV'de

Show TV'de bugün ne olduğu merakla aratılıyor. Biz de bunun üzerine 25 Eylül 2021 Cumartesi Show TV yayın akışına haberimizde yer verdik. Güne Cumartesi Sürprizi adlı magazin programıyla başlayan kanalda akşam Güldür Güldür Show tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor...

25 Eylül 2021 Cumartesi Show TV yayın akışı | Güldür Güldür Show Tekrar bölümüyle Show TV'de

Ekranların sevilen kanalları arasında yer alan Show TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Gündüz kuşağında Bir Şansım Olsa ekranda olurken hemen ardından İçimizden Biri tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise sevilen program Güldür Güldür Show Show TV'deki yerini alıyor. İşte 25 Eylül 2021 Cumartesi Show TV yayın akışı...

25 EYLÜL 2021 CUMARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30  İçimizden Biri

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Yalancı

22:45 Güldür Güldür Show

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