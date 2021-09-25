25 Eylül 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışı | Gönül Dağı yeni bölümüyle TRT 1'de

Ekranların en çok izlenen kanallarından olan TRT 1'de bugün ne olduğu araştırılıyor. Güne Muhteşem Kraliçe ile başlayan kanalda hemen ardından Yeşil Deniz izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise sevilen dizi Gönül Dağı yeni bölümüyle TRT 1 ekranlarında oluyor. İşte 25 Eylül 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışı...

25 EYLÜL 2021 CUMARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:50 Muhteşem Kraliçe

08:20 Yeşil Deniz

10:55 Türk Sineması "Gamonya: Hayaller Ülkesi"

13:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)

16:30 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)