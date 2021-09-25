Bolu'nun en işlek caddesindeki tabela ortalığı karıştırdı!Babai ne demek, TDK'ya göre Babai kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Haluk Levent'ten ev ve yurt sıkıntısı yaşayan öğrencilere mükemmel jest!25 Eylül 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı |Yerli Sinema: Düğün Dernek 2: Sünnet STAR'da25 Eylül 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?25 Eylül 2021 Cumartesi ATV yayın akışı | Kardeşlerim yeni bölümüyle ATV'deSon dakika | Ticaret Bakanı Mehmet Muş talimat verdi: 5 büyük zincir market için müfettiş görevlendirildiAnkara'da taciz şüphelisi avukattan skandal savunma! 'Rızaları vardı'25 Eylül 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı | Şarkılar Bizi Söyler Kanal D'de25 Eylül 2021 Cumartesi FOX TV yayın akışı | Son Yaz yeni bölümüyle FOX TV'de
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. 25 Eylül 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışı | Gönül Dağı yeni bölümüyle TRT 1'de

25 Eylül 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışı | Gönül Dağı yeni bölümüyle TRT 1'de

TRT 1'de bugün hangi diziler var? Muhteşem Kraliçe ile güne başlayan kanalda akşam sevilen dizi Gönül Dağı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte 25 Eylül 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışı...

25 Eylül 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışı | Gönül Dağı yeni bölümüyle TRT 1'de

Ekranların en çok izlenen kanallarından olan TRT 1'de bugün ne olduğu araştırılıyor. Güne Muhteşem Kraliçe ile başlayan kanalda hemen ardından Yeşil Deniz izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise sevilen dizi Gönül Dağı yeni bölümüyle TRT 1 ekranlarında oluyor. İşte 25 Eylül 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışı...

25 EYLÜL 2021 CUMARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:50 Muhteşem Kraliçe

08:20 Yeşil Deniz

10:55 Türk Sineması "Gamonya: Hayaller Ülkesi"

13:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)

16:30 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT