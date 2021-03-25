25 Mart 2021 Perşembe Kanal D Yayın Akışı| Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümüyle Kanal D'de

KANAL D 25 Mart 2021 Perşembe akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında ''Gelinim Mutfakta" programı ekranlara gelecek. Akşam ise " Şarkılar Bizi Söyler" yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte KANAL D 25 Mart 2021 Perşembe yayın akışı...

KANAL D 25 MART 2021 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI KİM?

Perşembe akşamlarının bol reytingli programı Şarkılar Bizi Söyler, yepyeni bölümü ve birbirinden renkli konukları ile ekran başındakileri şenlendirmeye geliyor. Bu haftanın konsepti ise Türk Sanat Müziğinin Güneşi olarak gönüllerde taht kurmuş Zeki Müren'in şarkıları seslendirilecek.

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25 Mart Perşembe Şarkılar Bizi Söyler 5. bölüm fragmanı yayınlandı! Şarkılar Bizi Söyler bu hafta konukları kim?