25 Mart Perşembe ATV Yayın Akışı |Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle ATV'de

ATV 25 Mart 2021 Perşembe Yayın Akışı nedir? Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? Güne " Kahvaltı Haberleri" ile başlarken, hemen ardından "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programı yayınlanacak. Akşam ise "Kuruluş Osman" dizisi yeni bölümü ile ekranlarda yerini alacak... Peki, ATV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? ATV 25 Mart 2021 Perşembe Yayın Akışı...

ATV 25 MART 2021 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Zamanlar Çukurova

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM ÖZETİ

Demir, Çukurova'nın dört bir yanına asılmış ve üzerinde Adnan Yaman'ın el yazısı olan mektupların olduğu afişlerin toplatılmasını emreder. Uzaktan Demir'in öfkesini izleyen Fikret'in ise iyice keyiflenir. Fikret'in planı tamda isteği gibi gitmektedir çünkü artık Adnan Yaman'ın bir oğlu daha olduğunu konuşur herkes.Öte yandan Züleyha afişleri görmesiyle kaçırıldığı gece ormanda yaşadıklarını hatırlar fakat Demir'e iyice öfkelenmemesi için anlatmak istemez. Züleyha bu sırrı yalnızca Sevda ile paylaşır.

Demir, bir yandan Ümit'e verdiği sözün vicdan azabını çekerken öte yandan da hiç tanımadığı düşmanı ile mücadele etmektedir. Ancak Demir için konakta başka bir bahar havası vardır. Züleyha'yı kaybetmenin korkusunu yaşayan Demir,onu ne kadar sevdiğini tekrar anlamıştır. Aralarındaki buzun erimesiyle her şeyin daha iyiye giderken Demir, Züleyha'nın iş hayatındaki desteğinden de çok memnundur.

Birlikte yaptıkları ilk atılımın kutlaması da görkemli bir şekilde gerçekleşir. Tüm Adana, Demir ve Züleyha Yaman'ın iş hayatındaki başarılarını ve mutluluklarını konuşurken, Fikret'in büyük ses getirecek planı hayata geçmiştir. Ancak işler onun istediği gibi gitmeyecektir.