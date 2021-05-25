25 Mayıs 2021 Salı ATV yayın akışı | Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ATV'de
25 Mayıs 2021 Salı ATV yayın akışı araştırılıyor. Gündüz kuşağında merakla izlenen Müge Anlı ile Tatlı Sert olurken akşam ise sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ATV'de. İşte 25 Mayıs 2021 Salı ATV yayın akışı...
25 Mayıs 2021 Salı ATV yayın akışı nedir? ATV erkanlarında bugün hangi dizi ve programlar var? Atv'de güne Kahvaltı Haberleri ile başlarken ardında heyecanla izlenen program Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınlanacak. Akşam ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyiciyle buluşacak. İşte 25 Mayıs 2021 Salı ATV yayın akışı...
25 MAYIS 2021 SALI ATV YAYIN AKIŞI
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 ATV Gün Ortası
14.00 Beni Bırakma
16.20 Esra Erol’da
19.00 ATV Ana Haber
20.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
23.45 Bir Zamanlar Çukurova