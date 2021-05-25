25 Mayıs 2021 Salı ATV yayın akışı | Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ATV'de

25 Mayıs 2021 Salı ATV yayın akışı nedir? ATV erkanlarında bugün hangi dizi ve programlar var? Atv'de güne Kahvaltı Haberleri ile başlarken ardında heyecanla izlenen program Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınlanacak. Akşam ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyiciyle buluşacak. İşte 25 Mayıs 2021 Salı ATV yayın akışı...

25 MAYIS 2021 SALI ATV YAYIN AKIŞI

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 ATV Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma

16.20 Esra Erol’da

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

23.45 Bir Zamanlar Çukurova