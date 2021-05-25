25 Mayıs 2021 Salı TRT1 Yayın Akışı | Masumlar Apartmanı TRT1'de

25 Mayıs 2021 Salı 2021 TRT1 yayın akışı nedir? TRT1 ekranlarında bugün hangi programlar ve diziler var? Gündüz kuşağında Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi programı olurken öğleden sonra Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar izleyiciyle buluşacak. 20.00'da ise Masumlar Apartmanı TRT1'de...

25 MAYIS 2021 SALI TRT1 YAYIN AKIŞI

09.00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

10.15 Türkan Hanım'ın Konağı

12.00 Kalk Gidelim

14.00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

17.00 Anneler

19.00 Ana Haber

20.00 Masumlar Apartmanı

