25 Mayıs 2021 Salı TRT1 Yayın Akışı | Masumlar Apartmanı TRT1'de
Güne, Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi programıyla başlayan TRT1 akşam ise sevilen ve merakla beklenen dizi Masumlar Apartmanı ile günü kapatacak İşte 25 Mayıs 2021 Salı TRT1 yayın akışı...
25 Mayıs 2021 Salı 2021 TRT1 yayın akışı nedir? TRT1 ekranlarında bugün hangi programlar ve diziler var? Gündüz kuşağında Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi programı olurken öğleden sonra Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar izleyiciyle buluşacak. 20.00'da ise Masumlar Apartmanı TRT1'de...
25 MAYIS 2021 SALI TRT1 YAYIN AKIŞI
09.00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
10.15 Türkan Hanım'ın Konağı
12.00 Kalk Gidelim
14.00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
17.00 Anneler
19.00 Ana Haber
20.00 Masumlar Apartmanı