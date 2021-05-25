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  3. 25 Mayıs 2021 Salı TV8 Yayın Akışı | Survivor 2021 TV8'de

25 Mayıs 2021 Salı TV8 Yayın Akışı | Survivor 2021 TV8'de

Ekranların en sevilen kanalları arasında olan TV8'in yayın akışı merak ediliyor. TV8 güne Oynat Bakalım ile başlayıp izleyenleri ekrana çıkan videolarla eğlendirirken akşam ise merakla kazananın hangi takımın olacağı beklenen yarışma programı Survior 2021 yer alacak. İşte 25 Mayıs 2021 Salı TV8 Yayın Akışı...

25 Mayıs 2021 Salı TV8 Yayın Akışı | Survivor 2021 TV8'de

25 Mayıs 2021 Salı TV8 yayın akışı nedir? TV8'de bugün hangi dizi ve programlar var? 06.30 Oynat Bakalım programı var. 13.15'te Doya Doya Moda All Star yer alırken akşam ise heyecanla izlenen fenomen yarışma Survivor 2021 TV8'de. İşte 25 Mayıs 2021 Pazartesi TV8 Yayın Akışı...

25 MAYIS 2021 SALI TV8 YAYIN AKIŞI

06.30 Oynat Bakalım

07.15 8'de Sağlık

08.30 Survivor 2021

13.15 Doya Doya Moda All Star

17.15 Survivor Panorama 

20.00 Survivor 2021

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