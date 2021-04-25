25 Nisan 2021 Pazar Star TV Yayın Akışı|Menajerimi Ara yeni bölümüyle Star'da

STAR TV 25 Nisan 2021 Pazar yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Gündüz kuşağında "Tülin Şahin ile Moda" yer alırken, ardından ise fenomen program "Bir Demet Tiyatro" yayınlanacak. Akşam kuşağında ise "Menajerimi Ara" adlı dizi yeni bölümü ve renkli konukları ile izleyicisi ile buluşacak... İşte 25 Nisan 2021 Pazar yayın akışı...

STAR TV 25 NİSAN 2021 PAZAR YAYIN AKIŞI

08:15 Cocomelon

09:00 Sefirin Kızı

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 Bir Demet Tiyatro

14:15 Kağıt Ev

167:15 Bekir Köse ile İftara Doğru

18:45 Star Haber

20:00 Menajerimi Ara

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜM ÖZETİ

Her şeyden habersiz olan Feris, evlilik hayalleri kurarken; Serkan, Melisa’nın boşanmaktan vazgeçtiğini öğrenir. Dicle, gerçeği Feris’e söyleyip söylememe konusunda kararsız kalır. Çınar’ın İspanyol oyuncusu Jose, bir reklam çekimi için İstanbul’a gelir. Geldiği ilk andan itibaren Çınar’ı zor durumda bırakan Jose, kaybolunca işler karışır.

Bütün ajans Jose’yi bulmak için seferber olur. Barış’ın oynayacağı filmle ilgili sürpriz bir gelişme yaşanır. Kıraç bir yandan Ceyda’nın oyunlarını ortaya çıkarmaya çalışırken diğer yandan oyuncusu Ceren Taşçı’nın içinde olduğu krizi çözmeye çalışır. Ayla’nın Dicle ile ilgili sürpriz hamlesi ise herkesi şaşırtır. Serkan, Feris’i üzmeden bir an önce bir çözüm bulmaya çalışırken Ceyda’nın müdahalesi her şeyi karıştırır. Feris’in Melisa’yla yaşayacağı yüzleşme merak konusudur.

(KAYNAK: STAR TV)