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  3. 25 Nisan 2021 PazarATV Yayın Akışı |Hercai final bölümüyle ATV'de

25 Nisan 2021 PazarATV Yayın Akışı |Hercai final bölümüyle ATV'de

ATV 25 Nisan 2021 Pazar yayın akışında neler var? ATV' de güne "atv'de Hafta Sonu" ile başlarken, akşam ise sevilen dizi "Hercai" final bölümüyle saat 20.00'da izleyici karşısında olacak. İşte ATV yayın akışı...

25 Nisan 2021 PazarATV Yayın Akışı |Hercai final bölümüyle ATV'de

ATV 25 Nisan 2021 Pazar Akışı nedir? Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? Güne "atv'de Hafta Sonu"  ile başlarken, hemen ardından "Esra Erol'da"  yayınlanacak. Akşam ise "Hercai" dizisi final bölümü ile ekranlarda yerini alacak... Peki, ATV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? ATV 25 Nisan 2021 Pazar Yayın Akışı...

25 Nisan 2021 PazarATV Yayın Akışı |Hercai final bölümüyle ATV'de

ATV 25 NİSAN 2021 PAZAR YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 İkiz Patiler
11:45 Dizi TV
12:35 Maraşlı
15:45 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
20:15 Hercai - Final

25 Nisan 2021 PazarATV Yayın Akışı |Hercai final bölümüyle ATV'de

HERCAİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Reyyan ve Miran, yeni bir eşikten geçmiş, hayatlarını savaş ve intikamdan uzak geçirmeye karar vermişlerdir. Ancak onların dışında gelişen olayların gölgesi çok geçmeden üzerlerine düşer. Azize intikamdan vazgeçmemiştir.

Öte yanda Füsun, tutuklu olmasına rağmen korkunç bir plan yapar. Cihan ve Handan, hiç beklemedikleri bir haberle sarsılırlar. Azize'nin bitmek bilmeyen intikam isteği, onu bir yol ayrılıma getirir. Miran ve Reyyan, bütün olumsuzluklara rağmen kendi içlerine dönüp, yeni bir heyecan yaşamaya başlar.

(KAYNAK: ATV)

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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