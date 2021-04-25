25 Nisan 2021 PazarATV Yayın Akışı |Hercai final bölümüyle ATV'de

ATV 25 Nisan 2021 Pazar Akışı nedir? Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? Güne "atv'de Hafta Sonu" ile başlarken, hemen ardından "Esra Erol'da" yayınlanacak. Akşam ise "Hercai" dizisi final bölümü ile ekranlarda yerini alacak... Peki, ATV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? ATV 25 Nisan 2021 Pazar Yayın Akışı...

ATV 25 NİSAN 2021 PAZAR YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 İkiz Patiler

11:45 Dizi TV

12:35 Maraşlı

15:45 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber

19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:15 Hercai - Final

HERCAİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Reyyan ve Miran, yeni bir eşikten geçmiş, hayatlarını savaş ve intikamdan uzak geçirmeye karar vermişlerdir. Ancak onların dışında gelişen olayların gölgesi çok geçmeden üzerlerine düşer. Azize intikamdan vazgeçmemiştir.

Öte yanda Füsun, tutuklu olmasına rağmen korkunç bir plan yapar. Cihan ve Handan, hiç beklemedikleri bir haberle sarsılırlar. Azize'nin bitmek bilmeyen intikam isteği, onu bir yol ayrılıma getirir. Miran ve Reyyan, bütün olumsuzluklara rağmen kendi içlerine dönüp, yeni bir heyecan yaşamaya başlar.

(KAYNAK: ATV)