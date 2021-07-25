25 Temmuz 2021 FOX TV yayın akışı | Benim Kocam Yapmaz TV'de ilk kez FOX'ta
Ekranların sevilen kanalları arasında olan FOX TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne Çalar Saat Hafta Sonu ile başlayan kanalda akşam TV'de ilk kez yayınlanacak olan Benim Kocam Yapmaz adlı film ekrana geliyor. İşte 25 Temmuz 2021 FOX TV yayın akışı...
Fox TV'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Biz de haberimizde 25 Temmuz 2021 FOX TV yayın akışına yer verdik. Güne Çalar Saat Hafta Sonu ile başlayan FOX TV'de 11.15'te Kadının Eseri ekrana geliyor. Akşam ise Benim Kocam Yapmaz Fox TV izleyicisinin karşısına çıkıyor...
25 TEMMUZ 2021 FOX TV YAYIN AKIŞI
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Kadının Eseri
12.30 Bay Yanlış
13.30 Kefaret
16.30 Son Yaz
19.00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20.30 Benim Kocam Yapmaz
22.45 Şef Akademi
BENİM KOCAM YAPMAZ KONUSU
Örnek gösterilen bir evliliği olan Selvi'nin, kocasının sadakatinden zerre şüphesi yoktur. Ta ki bir kaza yüzünden kocası Sami'nin hastaneye kaldırıldığını öğrenene kadar! Kocasının kaza sırasında yalnız olmadığını öğrenir. Yaşadıkları kötü tecrübeler yüzünden hiç bir erkeğe güvenmeyen Selvi'nin çatlak ailesi, gerçeği öğrenmek için Sami'nin peşine düşer ve başları belaya girer.