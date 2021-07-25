25 Temmuz 2021 Pazar Star TV yayın akışı | İbo Show tekrar bölümüyle Star TV'de
Star TV'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 25 Temmuz 2021 Pazar Star TV yayın akışına yer verdik. Güne Medcezir dizisiyle başlayan Star TV'de akşam İbo Show'un sezon finali bölümünün tekrarı ekrana geliyor...
Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan Star TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Medcezir dizisiyle güne başlayan kanal saat 09.30'da Yüksek Sosyete dizisini ekrana veriyor. Akşam ise sevilerek izlenen program İbo Show'un tekrar bölümü izleyici karşısına geçiyor. İşte 25 Temmuz 2021 Pazar Star TV yayın akışı...
25 TEMMUZ 2021 STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 Medcezir
09.00 Çizgi Film Kuşağı
09.30 Yüksek Sosyete
10.30 Erkenci Kuş
13.30 Aramızda Kalsın
16.00 Kazara Aşk
18.45 Star Haber
20.00 İbo Show