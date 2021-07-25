25 Temmuz 2021 Pazar TRT 2 yayın akışı | Asla Gözlerini Kaçırma TRT 2'de TRT 2'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Saat 08:00'da Geziyorum ekranlarda olurken 15:00'da Yılmaz Erdoğan İle Öğrence izleyici karşısına geçiyor. Akşam ise yabancı sinema, Asla Gözlerini Kaçırma TRT 2 ekranlarında yayınlanıyor. İşte 25 Temmuz 2021 Pazar TRT 2 yayın akışı...

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TRT 2 yayın akışı izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Saat 08:30'da Kelimeler ve Şeyler ekranda olurken hemen ardından Western: Tulsa izleyici karşısına geçiyor. Akşam ise Asla Gözlerini Kaçırma TRT 2 kanalında yayınlanıyor. İşte 25 Temmuz 2021 Pazar TRT 2 yayın akışı... 25 TEMMUZ 2021 PAZAR TRT 2 YAYIN AKIŞI 04:58 İstiklal Marşı 05:00 Opera Dünyası 05:30 Randevu 05:45 Bir Oyundan Fazlası 06:15 Müzelerin Yıldızları 06:30 Tiyatro Dünyası 07:00 Muasır 07:30 Hayat Sanat - Kolaj 08:00 Geziyorum 08:30 Kelimeler ve Şeyler 09:30 Western: Tulsa 11:15 İzler Suretler 11:30 Evliya Çelebi 12:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar 13:00 Konsere Doğru 13:30 LA Filarmoni – 100. Yıl Gala Konseri (LA Phil 100 – The Centennial Birthday Gala) 15:00 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence 16:00 Beethoven Piyano Konçertosu ‘Jan Lisiecki’ (Beethoven Piano Concerto Cycle) 16:45 Aramızda Müzik Var 17:30 Sinema + 18:15 Kısa Bir Ara 18:30 Anadolu Arkeolojisi 19:00 Bir Resim Bir Hikaye 19:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri 20:00 Sarayın Lezzetleri 20:30 Belgesel : Sayılar ( Numbers ) 21:15 Film Önü 21:30 Yabancı Sinema: Asla Gözlerini Kaçırma (Never Look Away) TRT 2TRT 2 yayın akışı