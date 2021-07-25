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25 Temmuz 2021 Pazar TRT 2 yayın akışı | Asla Gözlerini Kaçırma TRT 2'de

TRT 2'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Saat 08:00'da Geziyorum ekranlarda olurken 15:00'da Yılmaz Erdoğan İle Öğrence izleyici karşısına geçiyor. Akşam ise yabancı sinema, Asla Gözlerini Kaçırma TRT 2 ekranlarında yayınlanıyor. İşte 25 Temmuz 2021 Pazar TRT 2 yayın akışı...

25 Temmuz 2021 Pazar TRT 2 yayın akışı | Asla Gözlerini Kaçırma TRT 2'de

TRT 2 yayın akışı izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Saat 08:30'da Kelimeler ve Şeyler ekranda olurken hemen ardından Western: Tulsa izleyici karşısına geçiyor. Akşam ise Asla Gözlerini Kaçırma TRT 2 kanalında yayınlanıyor. İşte 25 Temmuz 2021 Pazar TRT 2 yayın akışı...

25 TEMMUZ 2021 PAZAR TRT 2 YAYIN AKIŞI

04:58 İstiklal Marşı

05:00 Opera Dünyası

05:30 Randevu

05:45 Bir Oyundan Fazlası

06:15 Müzelerin Yıldızları

06:30 Tiyatro Dünyası

07:00 Muasır

07:30 Hayat Sanat - Kolaj

08:00 Geziyorum

08:30 Kelimeler ve Şeyler

09:30 Western: Tulsa

11:15 İzler Suretler

11:30 Evliya Çelebi

12:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

13:00 Konsere Doğru

13:30 LA Filarmoni – 100. Yıl Gala Konseri (LA Phil 100 – The Centennial Birthday Gala)

15:00 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence

16:00 Beethoven Piyano Konçertosu ‘Jan Lisiecki’ (Beethoven Piano Concerto Cycle)

16:45 Aramızda Müzik Var

17:30 Sinema +

18:15 Kısa Bir Ara

18:30 Anadolu Arkeolojisi

19:00 Bir Resim Bir Hikaye

19:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

20:00 Sarayın Lezzetleri

20:30 Belgesel : Sayılar ( Numbers )

21:15 Film Önü

21:30 Yabancı Sinema: Asla Gözlerini Kaçırma (Never Look Away) 

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