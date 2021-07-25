25 Temmuz 2021 Pazar TRT 2 yayın akışı | Asla Gözlerini Kaçırma TRT 2'de
TRT 2'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Saat 08:00'da Geziyorum ekranlarda olurken 15:00'da Yılmaz Erdoğan İle Öğrence izleyici karşısına geçiyor. Akşam ise yabancı sinema, Asla Gözlerini Kaçırma TRT 2 ekranlarında yayınlanıyor. İşte 25 Temmuz 2021 Pazar TRT 2 yayın akışı...
TRT 2 yayın akışı izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Saat 08:30'da Kelimeler ve Şeyler ekranda olurken hemen ardından Western: Tulsa izleyici karşısına geçiyor. Akşam ise Asla Gözlerini Kaçırma TRT 2 kanalında yayınlanıyor. İşte 25 Temmuz 2021 Pazar TRT 2 yayın akışı...
25 TEMMUZ 2021 PAZAR TRT 2 YAYIN AKIŞI
04:58 İstiklal Marşı
05:00 Opera Dünyası
05:30 Randevu
05:45 Bir Oyundan Fazlası
06:15 Müzelerin Yıldızları
06:30 Tiyatro Dünyası
07:00 Muasır
07:30 Hayat Sanat - Kolaj
08:00 Geziyorum
08:30 Kelimeler ve Şeyler
09:30 Western: Tulsa
11:15 İzler Suretler
11:30 Evliya Çelebi
12:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar
13:00 Konsere Doğru
13:30 LA Filarmoni – 100. Yıl Gala Konseri (LA Phil 100 – The Centennial Birthday Gala)
15:00 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence
16:00 Beethoven Piyano Konçertosu ‘Jan Lisiecki’ (Beethoven Piano Concerto Cycle)
16:45 Aramızda Müzik Var
17:30 Sinema +
18:15 Kısa Bir Ara
18:30 Anadolu Arkeolojisi
19:00 Bir Resim Bir Hikaye
19:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
20:00 Sarayın Lezzetleri
20:30 Belgesel : Sayılar ( Numbers )
21:15 Film Önü
21:30 Yabancı Sinema: Asla Gözlerini Kaçırma (Never Look Away)