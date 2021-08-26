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26 Ağustos 2021 Perşembe ATV yayın akışı |Trabzonspor - AS Roma UEFA Konferans Ligi Play-Off Maçı ATV'de !

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan ATV'nin yayın akışını sizler için derledik. Kahvaltı Haberleri ile güne başlayan ATV 'de hemen ardından Bir Zamanlar Çukurova dizisi yayınlanacak. Akşam iseTrabzonspor - AS Roma UEFA Konferans Ligi Play-Off Maçı ATV ekranlarında yer alacak. İşte 19 Ağustos 2021 Perşembe ATV yayın akışı...

26 Ağustos 2021 Perşembe ATV yayın akışı |Trabzonspor - AS Roma UEFA Konferans Ligi Play-Off Maçı ATV'de !

ATV'de 12 Ağustos 2021 Perşembe tarihinde yayınlanacak dizi ve programlar merak ediliyor. Saat 08:00'de Kahvaltı Haberleri ile günün nabzı tutulurken ardından 14:00'te yerli sinema Kardeşim Benim ekranlarda olacak. Akşam kuşağında ise 19:45'te Maça Doğru ekranda olurken saatler 20:00'ı gösterdiğinde Trabzonspor - AS Roma UEFA Konferans Ligi Play-Off Maçı izleyici ile buluşacak.

26 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Bir Zamanlar Çukuruova

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Yok Artık 2

16:20 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Trabzonspor - AS Roma UEFA Konferans Ligi Play-Off Maçı

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