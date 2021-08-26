26 Ağustos 2021 Perşembe ATV yayın akışı |Trabzonspor - AS Roma UEFA Konferans Ligi Play-Off Maçı ATV'de ! Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan ATV'nin yayın akışını sizler için derledik. Kahvaltı Haberleri ile güne başlayan ATV 'de hemen ardından Bir Zamanlar Çukurova dizisi yayınlanacak. Akşam iseTrabzonspor - AS Roma UEFA Konferans Ligi Play-Off Maçı ATV ekranlarında yer alacak. İşte 19 Ağustos 2021 Perşembe ATV yayın akışı...

ATV'de 12 Ağustos 2021 Perşembe tarihinde yayınlanacak dizi ve programlar merak ediliyor. Saat 08:00'de Kahvaltı Haberleri ile günün nabzı tutulurken ardından 14:00'te yerli sinema Kardeşim Benim ekranlarda olacak. Akşam kuşağında ise 19:45'te Maça Doğru ekranda olurken saatler 20:00'ı gösterdiğinde Trabzonspor - AS Roma UEFA Konferans Ligi Play-Off Maçı izleyici ile buluşacak. 26 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE ATV YAYIN AKIŞI 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Bir Zamanlar Çukuruova 13:00 ATV Gün Ortası 14:00 Yok Artık 2 16:20 Kardeşlerim 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Trabzonspor - AS Roma UEFA Konferans Ligi Play-Off Maçı atv