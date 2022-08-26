26 Ağustos 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

İzleyiciler, hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında 26 Ağustos 2022 Cuma günü televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? İşte ayrıntılar...

Gül Erdoğan
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26 Ağustos 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

Sevilen diziler hafta içi her gün televizyonda yayınlanmaya devam ediyor. Bununla birlikte izleyici, hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 26 Ağustos 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

28 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

26 AĞUSTOS CUMA STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18.45 Star Haber

20:00 Yerli Dizi Tekrar

28 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

26 AĞUSTOS CUMA TV8 YAYIN AKIŞI

07.15 8'de Sağlık

08:30 Masterchef Türkiye

14:30 Canım Annem

15:45 Doya Doya Moda

20:00 Masterchef Türkiye

28 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

26 AĞUSTOS CUMA KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki

10:00 Magazin D

12:00 Kanal D Haber Gün Ortası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Üç Kız Kardeş

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Recep İvedik

28 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

26 AĞUSTOS CUMA FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya

19:00 FOX Ana Haber

20:00 İyilik

28 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

26 AĞUSTOS CUMA ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Bir Zamanlar Çukurova

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Görevimiz Tatil

16:00 Kardeşlerim

18:40 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

28 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

26 AĞUSTOS CUMA SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan

18.25 SHOW Ana Haber

20:00 Apex: Ölüm Adası

28 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

26 AĞUSTOS CUMA TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:05 7 Numara

11:45 Savaşın Efsaneleri

12:55 Masumlar Apartmanı

15:50 Balkan Ninnisi

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Müslüm

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