Sevilen diziler hafta içi her gün televizyonda yayınlanmaya devam ediyor. Bununla birlikte izleyici, hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 26 Ağustos 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
26 AĞUSTOS CUMA STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18.45 Star Haber
20:00 Yerli Dizi Tekrar
26 AĞUSTOS CUMA TV8 YAYIN AKIŞI
07.15 8'de Sağlık
08:30 Masterchef Türkiye
14:30 Canım Annem
15:45 Doya Doya Moda
20:00 Masterchef Türkiye
26 AĞUSTOS CUMA KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki
10:00 Magazin D
12:00 Kanal D Haber Gün Ortası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Üç Kız Kardeş
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Recep İvedik
26 AĞUSTOS CUMA FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya
19:00 FOX Ana Haber
20:00 İyilik
26 AĞUSTOS CUMA ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Görevimiz Tatil
16:00 Kardeşlerim
18:40 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
26 AĞUSTOS CUMA SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan
18.25 SHOW Ana Haber
20:00 Apex: Ölüm Adası
26 AĞUSTOS CUMA TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:05 7 Numara
11:45 Savaşın Efsaneleri
12:55 Masumlar Apartmanı
15:50 Balkan Ninnisi
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Müslüm