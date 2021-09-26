26 Eylül 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
Televizyon izleyicileri hangi dizilerin hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 26 Eylül 2021 Pazar televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 26 Eylül 2021 Pazar günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar...
26 EYLÜL 2021 PAZAR TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR?
Pazar gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor. Peki, 26 Eylül 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? Sezon finalinin ardından ekranlara dönen dizilerin hakim olduğu yayın akışında bakalım bugün hangi diziler var...
26 EYLÜL 2021 PAZAR ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:45 Dizi TV
12:35 Kardeşlerim
15:25 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber
20:00 İkimizin Sırrı
26 EYLÜL 2021 PAZAR KANAL D YAYIN AKIŞI
07:15 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
08:30 Konuştuktça
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Yargı
16:30 Camdaki Kız
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
26 EYLÜL 2021 PAZAR STAR TV YAYIN AKIŞI
08:45 Star Market
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Bir Demet Tiyatro
15:45 En Güzel Bölüm
16:00 Kiralık Aşk
18:45 Star Haber
20:00 Benzemez Kimse Bize
26 EYLÜL 2021 PAZAR FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Yasak Elma
12:45 Evlilik Hakkında Her Şey
15:45 Uzak Şehrin Masalı
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Uzak Şehrin Masalı
26 EYLÜL 2021 PAZAR TRT1 YAYIN AKIŞI
08:35 Payitaht "Abdülhamid"
11:50 Enine Boyuna (Canlı)
13:05 Gizemli Tarih "Troya"
14:10 Dünya Hali (Altyazılı)
15:40 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Teşkilat
23:50 3'Te 3
26 EYLÜL 2021 PAZAR SHOW TV YAYIN AKIŞI
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Yalancı
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 İçimizden Biri
26 EYLÜL 2021 PAZAR TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 10 Yaş Genç
10:30 Süper 1 Takım
13:45 Zuhal Topal'la Yeketeyiz
15:15 Bir Kahramanın Rüyası
20:00 Masterchef Türkiye (Yeni Bölüm)