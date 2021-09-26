TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 26 Eylül 2021 Pazar günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar...

26 EYLÜL 2021 PAZAR TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR?

Pazar gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor. Peki, 26 Eylül 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? Sezon finalinin ardından ekranlara dönen dizilerin hakim olduğu yayın akışında bakalım bugün hangi diziler var...

26 EYLÜL 2021 PAZAR ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:45 Dizi TV

12:35 Kardeşlerim

15:25 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 ATV Ana Haber

20:00 İkimizin Sırrı

26 EYLÜL 2021 PAZAR KANAL D YAYIN AKIŞI

07:15 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim

08:30 Konuştuktça

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Yargı

16:30 Camdaki Kız

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

26 EYLÜL 2021 PAZAR STAR TV YAYIN AKIŞI

08:45 Star Market

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Bir Demet Tiyatro

15:45 En Güzel Bölüm

16:00 Kiralık Aşk

18:45 Star Haber

20:00 Benzemez Kimse Bize

26 EYLÜL 2021 PAZAR FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Yasak Elma

12:45 Evlilik Hakkında Her Şey

15:45 Uzak Şehrin Masalı

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Uzak Şehrin Masalı

26 EYLÜL 2021 PAZAR TRT1 YAYIN AKIŞI

08:35 Payitaht "Abdülhamid"

11:50 Enine Boyuna (Canlı)

13:05 Gizemli Tarih "Troya"

14:10 Dünya Hali (Altyazılı)

15:40 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Teşkilat

23:50 3'Te 3

26 EYLÜL 2021 PAZAR SHOW TV YAYIN AKIŞI

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Yalancı

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 İçimizden Biri

26 EYLÜL 2021 PAZAR TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 10 Yaş Genç

10:30 Süper 1 Takım

13:45 Zuhal Topal'la Yeketeyiz

15:15 Bir Kahramanın Rüyası

20:00 Masterchef Türkiye (Yeni Bölüm)