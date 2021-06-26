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26 Haziran 2021 Cumartesi Show TV yayın akışı | Güldür Güldür Show tekrar bölümüyle Show TV'de

Show TV yayın akışı merak ediliyor. Güne Yeni Gelin dizisiyle başlayan Show hemen ardından Cumartesi Sürprizi adlı magazin programıyla yayına devam ediyor. Akşam ise sevilen program Güldür Güldür Show tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte 26 Haziran 2021 Cumartesi Show TV yayın akışı...

26 Haziran 2021 Cumartesi Show TV yayın akışı | Güldür Güldür Show tekrar bölümüyle Show TV'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan Show TV'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Saat 10:00' Cumartesi Sürprizi ekranlarda olurken hemen ardından saat 13:00 Bir Şansım Olsa programı izleyici karşısına geçiyor. Akşam ise  Güldür Güldür Show tekrar bölümüyle Show TV izleyicisiyle buluşuyor. İşte 26 Haziran 2021 Cumartesi Show TV yayın akışı...

26 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:15 Yeni Gelin

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kahraman Babam

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

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