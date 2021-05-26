26 Mayıs 2021 Çarşamba ATV yayın akışı | Kuruluş Osman ATV'de

26 Mayıs 2021 Çarşamba ATV yayın akışı merak ediliyor. ATV güne Kahvaltı Haberleri ile başlarken ardından heyecanla beklenen program Müge Anlı ile Tatlı Sert ekrana gelecek. Öğleden sonra Esra Erol'da canlı yayınıyla izleyiciyle buluşurken, akşam sevilen dizi Kuruluş Osman ekranda olacak. İşte 26 Mayıs 2021 Çarşamba ATV yayın akışı...

26 MAYIS 2021 ÇARŞAMBA ATV YAYIN AKIŞI

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 ATV Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma

16.20 Esra Erol'da

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Kuruluş Osman