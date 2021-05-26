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26 Mayıs 2021 Çarşamba Star TV Yayın Akışı | Kabuktaki Hayalet Star'da

Ekranların sevilen kanalı Star TV' de bugün nelerin olduğu merak ediliyor. Mesut Yar ile Bugün ile güne başlayan Star TV akşam ise Kabuktaki Hayalet filmi ile izleyiciyi ekrana kilitleyecek. İşte 26 Mayıs 2021 Çarşamba Star TV Yayın Akışı...

26 Mayıs 2021 Çarşamba Star TV Yayın Akışı | Kabuktaki Hayalet Star'da

26 Mayıs 2021 Çarşamba Star TV yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Güne Mesut Yar ile Bugün ile başlayacak. Ardından sabahları şenlendiren program Demet ve Alişan ile Sabah Sabah ekranlarda olacak. Akşam ise Kabuktaki Hayalet filmi izleyiciyle buluşacak. İşte 26 Mayıs 2021 Çarşamba Star TV Yayın Akışı...

26 Mayıs 2021 Çarşamba Star TV Yayın Akışı | Kabuktaki Hayalet Star'da

26 MAYIS 2021 ÇARŞAMBA STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 Mesut Yar ile Bugün

09.45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13.15 Gerçeğin Peşinde

16.20 Güzel Köylü

18.30 Star Haber

20.00 Kabuktaki Hayalet

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