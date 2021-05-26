Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında konuşuyor! (CANLI)İlker Kaleli, Sıla ile ilişkisini belgeledi: Sosyal medyada Burçin Terzioğlu gündeme geldi!SON DAKİKA! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan kritik ziyaret: Yunanistan'a gidecek!Okullar ne zaman kapanacak 2021? Yaz tatili ne zaman 2021?Maraşlı final mi yapacak? Maraşlı neden final yapıyor? Maraşlı final bölümü, tarihi ne zaman?Nefes kredisi detayları 2021 | Nefes kredisi başvurusu ne zaman? Hangi bankalar verecek? Kimler alabilir?TFF 1.Lig play - off final: Altınordu - Altay maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a mektupKarneler ne zaman verilecek 2021? Karneler yüz yüze mi verilecek 2021?26 Mayıs 2021 Çarşamba ATV yayın akışı | Kuruluş Osman ATV'de
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. 26 Mayıs 2021 Çarşamba TRT1 Yayın Akışı | Yeşil Yol TRT1'de

26 Mayıs 2021 Çarşamba TRT1 Yayın Akışı | Yeşil Yol TRT1'de

26 Mayıs 2021 Çarşamba TRT1 bugün hangi dizi ve programlar var? Öğlen kuşağında Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar ekranlarda olurken, akşam yabancı sinema Yeşil Yol izleyiciyle buluşacak. İşte 26 Mayıs 2021 Çarşamba TRT1 Yayın Akışı...

26 Mayıs 2021 Çarşamba TRT1 Yayın Akışı | Yeşil Yol TRT1'de

Ekranların sevilen kanallarından TRT1'de günün yayım akışı merakla araştırılıyor. Güne Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi programıyla başlayan TRT1 öğleden sonra Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar ekranlara gelecek. Akşam ise yabancı sinema Yeşil Yol TRT1'de. İşte 26 Mayıs 2021 Çarşamba TRT1 Yayın Akışı....

25 MAYIS 2021 SALI TRT1 YAYIN AKIŞI 

09.00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

10.15 Türkan Hanım'ın Konağı

12.00 Kalk Gidelim

14.00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

17.00 Anneler

19.00 Ana Haber

20.00 Yeşil Yol

23.50 Organize İşler

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT