26 Mayıs 2021 Çarşamba TRT1 Yayın Akışı | Yeşil Yol TRT1'de 26 Mayıs 2021 Çarşamba TRT1 bugün hangi dizi ve programlar var? Öğlen kuşağında Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar ekranlarda olurken, akşam yabancı sinema Yeşil Yol izleyiciyle buluşacak. İşte 26 Mayıs 2021 Çarşamba TRT1 Yayın Akışı...

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Ekranların sevilen kanallarından TRT1'de günün yayım akışı merakla araştırılıyor. Güne Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi programıyla başlayan TRT1 öğleden sonra Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar ekranlara gelecek. Akşam ise yabancı sinema Yeşil Yol TRT1'de. İşte 26 Mayıs 2021 Çarşamba TRT1 Yayın Akışı.... 25 MAYIS 2021 SALI TRT1 YAYIN AKIŞI 09.00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi 10.15 Türkan Hanım'ın Konağı 12.00 Kalk Gidelim 14.00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar 17.00 Anneler 19.00 Ana Haber 20.00 Yeşil Yol 23.50 Organize İşler trt1trt1 yayın akışı