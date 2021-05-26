26 Mayıs 2021 Çarşamba TRT1 Yayın Akışı | Yeşil Yol TRT1'de
26 Mayıs 2021 Çarşamba TRT1 bugün hangi dizi ve programlar var? Öğlen kuşağında Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar ekranlarda olurken, akşam yabancı sinema Yeşil Yol izleyiciyle buluşacak. İşte 26 Mayıs 2021 Çarşamba TRT1 Yayın Akışı...
Ekranların sevilen kanallarından TRT1'de günün yayım akışı merakla araştırılıyor. Güne Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi programıyla başlayan TRT1 öğleden sonra Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar ekranlara gelecek. Akşam ise yabancı sinema Yeşil Yol TRT1'de. İşte 26 Mayıs 2021 Çarşamba TRT1 Yayın Akışı....
25 MAYIS 2021 SALI TRT1 YAYIN AKIŞI
09.00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
10.15 Türkan Hanım'ın Konağı
12.00 Kalk Gidelim
14.00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
17.00 Anneler
19.00 Ana Haber
20.00 Yeşil Yol
23.50 Organize İşler