26 Mayıs 2021 Çarşamba TV8 Yayın Akışı | Survivor 2021 TV8'de

TV8'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Sabah, Oynat Bakalım programının ardından 8'de Sağlık ekranlarda olurken gündüz kuşağında sevilen yarışma programı Doya Doya Moda All Star tüm hızıyla devam edecek. Akşam ise fenomen yarışma Survivor 2021 ekranlarda olacak. İşte 26 Mayıs 2021 Çarşamba TV8 Yayın Akışı...

26 MAYIS 2021 ÇARŞAMBA TV8 YAYIN AKIŞI

06.30 Oynat Bakalım

07.15 8'de Sağlık

08.30 Survivor 2021

13.15 Doya Doya Moda All Star

17.15 Survivor Panorama

20.00 Survivor 2021