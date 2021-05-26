26 Mayıs 2021 Çarşamba TV8 Yayın Akışı | Survivor 2021 TV8'de
Ekranların sevilen kanallarından olan TV8'in yayın akışı merak ediliyor. TV8'de gündüz kuşağında sevilen yarışma programı Doya Doya Moda All Star olurken akşam ise heyecanla izlenen yarışma Survivor 2021 TV8'de. İşte 26 Mayıs 2021 Çarşamba TV8 Yayın Akışı...
TV8'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Sabah, Oynat Bakalım programının ardından 8'de Sağlık ekranlarda olurken gündüz kuşağında sevilen yarışma programı Doya Doya Moda All Star tüm hızıyla devam edecek. Akşam ise fenomen yarışma Survivor 2021 ekranlarda olacak. İşte 26 Mayıs 2021 Çarşamba TV8 Yayın Akışı...
26 MAYIS 2021 ÇARŞAMBA TV8 YAYIN AKIŞI
06.30 Oynat Bakalım
07.15 8'de Sağlık
08.30 Survivor 2021
13.15 Doya Doya Moda All Star
17.15 Survivor Panorama
20.00 Survivor 2021