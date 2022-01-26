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26 Ocak Survivor 2022: All Star kim elendi? Adaya hangi isim veda etti? Survivor elenme potasında hangi isimler var?

Bu akşam Survivor 2022 All Star yarışma programı yeni bir eleme heyecanına sahne oluyor. İkinci eleme konseyinde Mert, Berna, Ayşıl ve Sercan isimli yarışmacılardan en az oyu alan kişi Survivor 2022'ye veda ediyor. Peki, 26 Ocak Survivor 2022: All Star kim elendi? Adaya hangi isim veda etti? Survivor elenme potasında hangi isimler var? İşte detaylar...

26 Ocak Survivor 2022: All Star kim elendi? Adaya hangi isim veda etti? Survivor elenme potasında hangi isimler var?

26 Ocak Çarşamba günü Survivor 2022 All Star'da önce bireysel dokunulmazlık oyunu oynanacak ardından eleme gerçekleştirilecek. Yarışma büyük bir heyecana sahne olurken Survivor All Star Ünlüler Gönüllüler'de sürgün kampına gönderilen 4 isimden birisi adaya veda edecek. Peki, 26 Ocak Survivor 2022: All Star kim elendi? Adaya hangi isim veda etti? Survivor elenme potasında hangi isimler var?

26 Ocak Survivor 2022: All Star kim elendi? Adaya hangi isim veda etti? Survivor elenme potasında hangi isimler var?

26 OCAK SURVİVOR 2022 ALL STAR KİM ELENDİ? ADAYA HANGİ İSİM VEDA ETTİ?

Survivor All Star 2022'nin yeni bölümü bu akşam ekranlara geliyor. Programda yapılacak konseyin ardından eleme adayları içerisinden bir kişi yarışmadan ayrılacak. Survivor 2022'de elenen yarışmacı belli olduğunda ismine haberimizde yer vereceğiz.

26 Ocak Survivor 2022: All Star kim elendi? Adaya hangi isim veda etti? Survivor elenme potasında hangi isimler var?

SURVIVOR ELENME POTASINDA HANGİ İSİMLER VAR?

Survivor'da sürgün adasına giden eleme adayları şu isimler olmuştu.

1. Eleme adayı : Mert

2. Eleme adayı : Berna

3. Eleme adayı : Ayşıl

4. Eleme adayı : Sercan

26 Ocak Survivor 2022: All Star kim elendi? Adaya hangi isim veda etti? Survivor elenme potasında hangi isimler var?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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