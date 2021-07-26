26 Temmuz 2021 Pazartesi Show TV yayın akışı | Kahraman Babam final bölümüyle Show Tv'de Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan Show TV'de bugün ne olduğu merakla araştırılıyor. Güne Kalp Atışı dizisi eski bölümlerini yayınlayarak başlayan kanal hemen ardından Ebru Akel ve Murat Güloğlu'nun sunduğu Bu sabah programını ekranlara veriyor. akşam ise Kahraman Babam dizisi Final bölümüyle ekranlara veda ediyor. İşte 26 Temmuz 2021 Pazartesi Show TV yayın akışı...

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Bugün Show TV ekranlarında hangi dizi ve programların yayınlanacağı merakla araştırılıyor. Güne Kalp Atışı dizisi ile başlayan kanal hemen ardından Bu Sabah programını ekranlara veriyor. 13.00'dae Bir Şansım Olsa eski bölümüyle yayınlanıyor. Akşam ise Kahraman Babam dizisi final bölümüyle Show TV ekranlarına veda ediyor. İşte 26 Temmuz 2021 Pazartesi Show TV yayın akışı... 19 TEMMUZ 2021 SHOW TV YAYIN AKIŞI 07:00 Kalp Atışı 08.30 Bu Sabah 11.00 Yeni Gelin 13.00 Bir Şansım Olsa 14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk 18.45 SHOW Ana Haber 20:00 Kahraman Babam (final) kahraman babamshow tvshowshow tv yayın akışı