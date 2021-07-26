26 Temmuz 2021 Pazartesi Star TV yayın akışı | Kocan Kadar Konuş sinema filmi Star TV'de Star TV'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Güne Medcezir dizileri ile başlayan kanal hemen ardından Yüksek Sosyete dizisini ekrana veriyor. Akşam ise başrollerini Ezgi Mola ve Murat Yıldırım'ın paylaştığı romantik komedi yerli sinema Kocan Kadar Konuş izleyici karşısına çıkıyor. İşte 26 Temmuz 2021 Pazartesi Star TV yayın akışı...

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Star TV'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 26 Haziran 2021 Pazartesi Star TV yayın akışına yer verdik. 07:00'da Medcezir dizisi ekrana gelirken, hemen ardından Yüksek Sosyete ve Erkenci Kuş dizileri ekranlarda oluyor. 13:30'da Aramızda Kalsın yayınlanırken akşam ise Kocan Kadar Konuş filmi izleyici ile buluşuyor. 26 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI 07:00 Medcezir 09:15 Yüksek Sosyete 10:30 Erkenci Kuş 13:30 Aramızda Kalsın 16:45 Star Market 18:30 Star Haber 20:00 Kocan Kadar Konuş star tvstar tv yayın akışı