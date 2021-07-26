26 Temmuz 2021 Pazartesi Star TV yayın akışı | Kocan Kadar Konuş sinema filmi Star TV'de
Star TV'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Güne Medcezir dizileri ile başlayan kanal hemen ardından Yüksek Sosyete dizisini ekrana veriyor. Akşam ise başrollerini Ezgi Mola ve Murat Yıldırım'ın paylaştığı romantik komedi yerli sinema Kocan Kadar Konuş izleyici karşısına çıkıyor. İşte 26 Temmuz 2021 Pazartesi Star TV yayın akışı...
Star TV'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 26 Haziran 2021 Pazartesi Star TV yayın akışına yer verdik. 07:00'da Medcezir dizisi ekrana gelirken, hemen ardından Yüksek Sosyete ve Erkenci Kuş dizileri ekranlarda oluyor. 13:30'da Aramızda Kalsın yayınlanırken akşam ise Kocan Kadar Konuş filmi izleyici ile buluşuyor.
26 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Medcezir
09:15 Yüksek Sosyete
10:30 Erkenci Kuş
13:30 Aramızda Kalsın
16:45 Star Market
18:30 Star Haber
20:00 Kocan Kadar Konuş