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26 Temmuz 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı | Yabancı Sinema: Unutulmuş Dizeler TRT 2'de

TRT 2'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 26 Temmuz 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışına yer verdik. 07:00'da Nakkaşın Fırçası ekranda olurken 09:30'da Yılmaz Erdoğan İle Öğrence TRT2 ekranlarında oluyor. 21:00'da ise Yabancı Sinema: Unutulmuş Dizeler TRT 2 seyircisiyle buluşuyor...

26 Temmuz 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı | Yabancı Sinema: Unutulmuş Dizeler TRT 2'de

TRT 2 yayın akışı merakla araştırılıyor. 07:00'da Nakkaşın Fırçası yayınlanırken 09:00'da Sarayın lezzetleri ekranlarda oluyor. Hemen ardından Yılmaz Erdoğan ile Öğrence yayınlanıyor. Akşam ise yabancı sinema Unutulmuş Dizeler TRT 2 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. İşte 26 Temmuz 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı...

26 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ TRT 2 YAYIN AKIŞI

07:00 Nakkaşın Fırçası

07:30 Karalama Defteri

08:00 Renkler

08:15 Sinema +

09:00 Sarayın Lezzetleri

09:30 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence

10:30 Geziyorum

11:00 Kelimeler ve Şeyler

12:00 Tarihin Ruhu

12:30 Hayat Sanat - Kolaj

13:00 Bir Resim Bir Hikaye

13:30 Muasır

14:00 Kısa Bir Ara

14:15 Belgesel : Sayılar ( Numbers )

15:00 Bizim Resmimiz

15:30 Geri Dönüşen Sanat

15:45 Ahenk

16:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

17:00 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain)

18:00 Hayat Sanat

18:30 Belgesel: Para

19:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

19:30 Dresden Devlet Operası Brahms, Çaykovski, Liszt (Thielemann Conducts Brahms, Tchai kovsky, Liszt)

21:00 Yabancı Sinema: Unutulmuş Dizeler (Oblivion Verses)

22:40 İzler Suretler

23:00 Mim

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