26 Temmuz 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı | Yabancı Sinema: Unutulmuş Dizeler TRT 2'de TRT 2'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 26 Temmuz 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışına yer verdik. 07:00'da Nakkaşın Fırçası ekranda olurken 09:30'da Yılmaz Erdoğan İle Öğrence TRT2 ekranlarında oluyor. 21:00'da ise Yabancı Sinema: Unutulmuş Dizeler TRT 2 seyircisiyle buluşuyor...

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TRT 2 yayın akışı merakla araştırılıyor. 07:00'da Nakkaşın Fırçası yayınlanırken 09:00'da Sarayın lezzetleri ekranlarda oluyor. Hemen ardından Yılmaz Erdoğan ile Öğrence yayınlanıyor. Akşam ise yabancı sinema Unutulmuş Dizeler TRT 2 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. İşte 26 Temmuz 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı... 26 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ TRT 2 YAYIN AKIŞI 07:00 Nakkaşın Fırçası 07:30 Karalama Defteri 08:00 Renkler 08:15 Sinema + 09:00 Sarayın Lezzetleri 09:30 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence 10:30 Geziyorum 11:00 Kelimeler ve Şeyler 12:00 Tarihin Ruhu 12:30 Hayat Sanat - Kolaj 13:00 Bir Resim Bir Hikaye 13:30 Muasır 14:00 Kısa Bir Ara 14:15 Belgesel : Sayılar ( Numbers ) 15:00 Bizim Resmimiz 15:30 Geri Dönüşen Sanat 15:45 Ahenk 16:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar 17:00 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain) 18:00 Hayat Sanat 18:30 Belgesel: Para 19:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri 19:30 Dresden Devlet Operası Brahms, Çaykovski, Liszt (Thielemann Conducts Brahms, Tchai kovsky, Liszt) 21:00 Yabancı Sinema: Unutulmuş Dizeler (Oblivion Verses) 22:40 İzler Suretler 23:00 Mim trt2trt2 yayın akışı