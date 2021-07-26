26 Temmuz 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı | Yabancı Sinema: Unutulmuş Dizeler TRT 2'de
TRT 2'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 26 Temmuz 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışına yer verdik. 07:00'da Nakkaşın Fırçası ekranda olurken 09:30'da Yılmaz Erdoğan İle Öğrence TRT2 ekranlarında oluyor. 21:00'da ise Yabancı Sinema: Unutulmuş Dizeler TRT 2 seyircisiyle buluşuyor...
TRT 2 yayın akışı merakla araştırılıyor. 07:00'da Nakkaşın Fırçası yayınlanırken 09:00'da Sarayın lezzetleri ekranlarda oluyor. Hemen ardından Yılmaz Erdoğan ile Öğrence yayınlanıyor. Akşam ise yabancı sinema Unutulmuş Dizeler TRT 2 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. İşte 26 Temmuz 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı...
26 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ TRT 2 YAYIN AKIŞI
07:00 Nakkaşın Fırçası
07:30 Karalama Defteri
08:00 Renkler
08:15 Sinema +
09:00 Sarayın Lezzetleri
09:30 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence
10:30 Geziyorum
11:00 Kelimeler ve Şeyler
12:00 Tarihin Ruhu
12:30 Hayat Sanat - Kolaj
13:00 Bir Resim Bir Hikaye
13:30 Muasır
14:00 Kısa Bir Ara
14:15 Belgesel : Sayılar ( Numbers )
15:00 Bizim Resmimiz
15:30 Geri Dönüşen Sanat
15:45 Ahenk
16:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar
17:00 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain)
18:00 Hayat Sanat
18:30 Belgesel: Para
19:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
19:30 Dresden Devlet Operası Brahms, Çaykovski, Liszt (Thielemann Conducts Brahms, Tchai kovsky, Liszt)
21:00 Yabancı Sinema: Unutulmuş Dizeler (Oblivion Verses)
22:40 İzler Suretler
23:00 Mim