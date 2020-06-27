27-28 Haziran 2020 YKS Sınav Soruları ve Cevapları ne zaman yayımlanacak?

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınavı 27-28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Adayların merakla beklediği sınav giriş belgeleri yayımlandı. İlk oturum olan TYT sınavı da bugün gerçekleşti. Adaylar bu kez YKS'nin soru ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağını araştırıyor. İşte konuya ilişkin son gelişmeler...

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

YKS sonuçları 28 Temmuz'da yayımlanıyor. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyeceği gibi sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ya da mobil uygulamasından öğrenebilecekler.

YKS SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

2020 YKS TYT AYT ve YDT sınav soruları ve cevaplarının önümüzdeki hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor. Sınav soruları ve cevapları yayımlandığında haberimizin içeriğinde yer alacak..

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Adaylar YKS sınav tarihine kadar Sınava Giriş Belgesini T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

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YKS SINAV SÜRELERİ NE KADAR?

TYT, 27 Haziran 20 20 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.

AYT, 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.

YDT, 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.

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