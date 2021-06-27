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27 Haziran 2021 Pazar Fox TV yayın akışı | Eleme heyecanı devam ediyor! Şef Akademi yeni bölümü ile FOX'da

Fox tv yine capcanlı program ve dizilerle izleyicileri ekrana kilitleyecek. 08:00 Çalar Saat ile güne başlanırken, saat 15.00'te Sen Çal Kapımı yayınlanacak. Akşam saat 20:00'de ekrana gelecek olan Şef Akademi'de ise eleme heyecanı devam ediyor. Adaylar en güzel 3 tabağı yaratmak için mücadele edecek. İşte 27 Haziran 2021 Pazar Fox TV yayın akışı...

27 Haziran 2021 Pazar Fox TV yayın akışı | Eleme heyecanı devam ediyor! Şef Akademi yeni bölümü ile FOX'da

Fox Tv'de bugün ekrana gelecek dizi ve programlar merak ediliyor. Haftanın her günü gündemin nabzını tutan Çalar Saat Hafta Sonu saat 08.30'de ekranlarda olacak. Akşam kuşağında ise haberlerin hemen ardından saat 20:00'de Şef Akademi yeni bölümü yayınlanacak. 27 Haziran 2021 Pazar yayın akışına haberimizde yer verdik...

27 HAZİRAN 2021 PAZAR FOX TV YAYIN AKIŞI

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Kadının Eseri

12.30 Şef Akademi

15.00 Sen Çal Kapımı

19.00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Şef Akademi Yeni Bölüm

22.15 Arog

00.45 Şef Akademi

03.30 Feride

04.45 Gülizar

06.00 Aşk Yeniden

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