27 Haziran 2021 Pazar Fox TV yayın akışı | Eleme heyecanı devam ediyor! Şef Akademi yeni bölümü ile FOX'da Fox tv yine capcanlı program ve dizilerle izleyicileri ekrana kilitleyecek. 08:00 Çalar Saat ile güne başlanırken, saat 15.00'te Sen Çal Kapımı yayınlanacak. Akşam saat 20:00'de ekrana gelecek olan Şef Akademi'de ise eleme heyecanı devam ediyor. Adaylar en güzel 3 tabağı yaratmak için mücadele edecek. İşte 27 Haziran 2021 Pazar Fox TV yayın akışı...

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Fox Tv'de bugün ekrana gelecek dizi ve programlar merak ediliyor. Haftanın her günü gündemin nabzını tutan Çalar Saat Hafta Sonu saat 08.30'de ekranlarda olacak. Akşam kuşağında ise haberlerin hemen ardından saat 20:00'de Şef Akademi yeni bölümü yayınlanacak. 27 Haziran 2021 Pazar yayın akışına haberimizde yer verdik... 27 HAZİRAN 2021 PAZAR FOX TV YAYIN AKIŞI 08.30 Çalar Saat Hafta Sonu 11.15 Kadının Eseri 12.30 Şef Akademi 15.00 Sen Çal Kapımı 19.00 Fox Ana Haber Hafta Sonu 20.00 Şef Akademi Yeni Bölüm 22.15 Arog 00.45 Şef Akademi 03.30 Feride 04.45 Gülizar 06.00 Aşk Yeniden Fox Tvyayın akışı