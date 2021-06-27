İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi 27 Haziran Pazar | İstanbul AYEDAŞ elektrik kesintisi 27 Haziran 2021 PazarAK Parti 2023 seçimleri için stratejisini belirledi: Genç nüfusun oyları için özel çalışma yapılacakSınır ötesinde terörle mücadele operasyonları: Irak'ın kuzeyinde 3 PKKlı terörist etkisiz hale getirildiİzmir İZSU su kesintisi 27 Haziran Pazar | Ankara ASKİ su kesintisi 27 Haziran PazarFormula 1 Avusturya GP saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda 2021? Şifreli mi, şifresiz mi?27 Haziran 2021 Pazar TRT 2 yayın akışı | Yerli Sinema: Kapan TRT 2'deSiirt'te insan kaçakçıları jandarmaya ateş açtı: 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı!27 Haziran 2021 Pazar ATV yayın akışı | İpek ve Şahin, Kadir'in izini buluyor! Baş Belası yeni bölümü ile ATV'de27 Haziran 2021 Pazar Fox TV yayın akışı | Eleme heyecanı devam ediyor! Şef Akademi yeni bölümü ile FOX'daGalatasaray'dan transfer bombası: Barış Alper Yılmaz, aslan oluyor
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. 27 Haziran 2021 Pazar Kanal D yayın akışı | Hüzün ve kahkaha bir arada! Dramatik komedi Yaşamak Güzel Şey Kanal D'de

27 Haziran 2021 Pazar Kanal D yayın akışı | Hüzün ve kahkaha bir arada! Dramatik komedi Yaşamak Güzel Şey Kanal D'de

27 Haziran 2021 Pazar Kanal D yayın akışı saat 07:30'da Konuştukça ile başlıyor. Saat 14:00te ise büyülü dünyanın kapılarını aralayan Harry Potter ve Azkaban Tutsağı ekranlara gelecek. Akşam kuşağında da hayatı ve dayatılan sistemi sorgulayan Müfit'in hikayesini konu alan Yaşamak Güzel Şey izleyici ile buluşacak...

27 Haziran 2021 Pazar Kanal D yayın akışı | Hüzün ve kahkaha bir arada! Dramatik komedi Yaşamak Güzel Şey Kanal D'de

Kanal D yayın akışını merak edenler yayınlanacak dizi ve programları haberimizden bulabilir. Kanal D ekranlarında gün saat 07:30'da Konuştukça ile başlıyor. Akşam ise başrollerinde Müfit Can Saçıntı, Yasemin Conka, Zihni Göktay, Günay Karacaoğlu, Reha Özcan'ın olduğu komedi filmi “Yaşamak Güzel Şey” Kanal D’de! İşte 27 Haziran 2021 Pazar Kanal D yayın akışı...

27 HAZİRAN 2021 PAZAR KANAL D YAYIN AKIŞI

07:30 Konuştukça

08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik

14:00 Harry Potter ve Azkaban Tutsağı

16:15 Baht Oyunu

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yaşamak Güzel Şey

22:15 Aşkın Tarifi

00:45 Yaşamak Güzel Şey

03:30 5N1K

04:30 Bodrum Masalı

02:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT