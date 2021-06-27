27 Haziran 2021 Pazar Kanal D yayın akışı | Hüzün ve kahkaha bir arada! Dramatik komedi Yaşamak Güzel Şey Kanal D'de 27 Haziran 2021 Pazar Kanal D yayın akışı saat 07:30'da Konuştukça ile başlıyor. Saat 14:00te ise büyülü dünyanın kapılarını aralayan Harry Potter ve Azkaban Tutsağı ekranlara gelecek. Akşam kuşağında da hayatı ve dayatılan sistemi sorgulayan Müfit'in hikayesini konu alan Yaşamak Güzel Şey izleyici ile buluşacak...

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Kanal D yayın akışını merak edenler yayınlanacak dizi ve programları haberimizden bulabilir. Kanal D ekranlarında gün saat 07:30'da Konuştukça ile başlıyor. Akşam ise başrollerinde Müfit Can Saçıntı, Yasemin Conka, Zihni Göktay, Günay Karacaoğlu, Reha Özcan'ın olduğu komedi filmi “Yaşamak Güzel Şey” Kanal D’de! İşte 27 Haziran 2021 Pazar Kanal D yayın akışı... 27 HAZİRAN 2021 PAZAR KANAL D YAYIN AKIŞI 07:30 Konuştukça 08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim 09:45 Magazin D Pazar 13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik 14:00 Harry Potter ve Azkaban Tutsağı 16:15 Baht Oyunu 18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu 20:00 Yaşamak Güzel Şey 22:15 Aşkın Tarifi 00:45 Yaşamak Güzel Şey 03:30 5N1K 04:30 Bodrum Masalı 02:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim Kanal Dyayın akışı